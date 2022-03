Tervise hind: kass Arnold palub abi hiiglasliku raviarve tasumisel

Imearmas kiisupoiss Arnold saabus Pesaleidjasse 2021. aasta jaanuaris. Kuigi Arnoldil on vanust umbes paar aastat, on ta suurema osa enda lühikesest elust veetnud varjupaikades. Viljandist tulles oli ta küll terve, kuid uus keskkond kutsus kiisul esile stressi, millega kaasnes ka silmapõletik.

Silmaravi käigus avastati, et Arnold ei taha üldse süüa ja seetõttu kannatas tema tervis kaalulanguse pärast tohutult. Seejärel saadeti ta kontrolli ja selgus, et tal on kuiv FIP (nakkuslik peritoniit ehk kõhukelmepõletik).

Õnneks on Arnold praeguseks hea tervise juures ja ootab oma päriskodu hoiukodus, kus ta on ka pideva jälgimise all, et tal tervis jätkuvalt korras oleks.