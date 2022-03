Elussöödaks ostetud hiired tapsid lemmikuna peetud mao

Eesti Loomakaitse Seltsi hoole alla jõudsid neli hiirt. Kõik viis närilist pääsesid küll mao käest, kuid kahjuks varitses neid veel üks oht – kass. Üks hiirtest langes kassi kätte ja sealt ta eluga enam ei pääsenud. Kuid rõõmusõnumina hiirte austajatele võib öelda, et varsti saab neist neljast hiirest vähemalt paarkümmend. Saabudes hoiukoju, selgus, et närilised on tiined ning üsna pea otsib ELS kodu mitmekümnele hiirele.