PÄEVAKÄPP ⟩ Sõbralik Orlando ootab kodu juba peaaegu aasta

Orlando ei ole enam nii arg nagu oli varem. Talle saab imelihtsalt teha pai ja isegi sülle võtta. Viimasega pole ta veel harjunud ja pigem soovib eemale joosta. Kuid nähes neid edusamme oletame, et kodus muutub Orlando tõeliseks sülekassiks. Iseloomult on ta väga rahulik, ei tule sind niisama põhjuseta tülitama. Kuid kui sul on konservid, siis oled sa parim elusolend maailmas!