VIDEO ⟩ Ehmunud loomade kuningas pages oma elu päästmiseks puu otsa

Kaadril on näha, et lõvi ronis vihaste pühvlite eest põgenemiseks puu otsa. Loomakari möirgas puu all ja keeldus lahkumast. Väsinud lõvi hakkas mööda koort alla libisema. Sel hetkel video katkes.

Video läks sotsiaalmeedias levima ja on kogunud hulgaliselt vaatajaid. Kasutajatele meeldis näha, et kartmatuna tunduv lõvi pühvleid kartis ja puu otsast pääseteed otsis. Leidus ka neid, kelle jaoks puu otsa põgenemine ei olnud loogiline. «Suurepärane süžee, aga ma arvan, et see on vale. Täiskasvanud lõvid oleksid põgenenud,» arvas üks kasutaja.