VIDEO ⟩ Näljane karupoeg muukis korduvalt autosse, kus istus mees

Californias Sierra Madre linna elaniku Bill Duvali sõnul tuli ta turult ja leidis oma koduhoovist karu koos kahe pojaga. Ameeriklane jättis auto seisma, et mõelda mida edasi teha ning hakkas õues uudistavat karuperekonda läbi autoakna filmima.

Sel hetkel lähenes üks poegadest autole. «Ta pidi haistama toore liha, sest ta kõndis otse mu ukse juurde ja avas selle,» ütles mees ja lisas, et pidi uksed lukku panema, sest karu üritas veel kolm-neli korda autosse tulla.

Kuna nad toitu ei leidnud, tõmbusid pojad koos emaga tagasi. Duvall, kes on Californias elanud kogu oma elu, ütles, et viimasel ajal on tekkinud uus põlvkond karusid, kes ei karda inimesi üldse. Metsloomi, kes ronisid tema hoovi üle aia, ei takistanud isegi koera haukumine, kuigi varem sundis koerte olemasolu neid elumajadest eemalduma.