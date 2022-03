Mercedese tehasesse tunginud leopard seiskas tootmise terveks päevaks

Esmaspäeval, 21. märtsil kell viis hommikul märkasid ettevõtte turvatöötajad territooriumil jalutavat metslooma. Tehase esindaja kutsus vastava ametkonna spetsialistid, et ringi luusiv uudishimulik leopard turvaliselt mujale saaks toimetatud.

Kaks tundi hiljem saabusid sündmuskohale riikliku metsandusosakonna töötajad, kes tulistasid kiskjat uinutinoolega, panud ta transpordipuuri ja viisid tehase territooriumilt välja. Kaslane viidi metsloomade abikeskusesse, et loomaarst saaks ta üle vaadata ja peale seda loodusesse lahti lasta.

Läbivaatuse käigus selgus, et leopard õnneks viga polnud saanud, kuna päästeoperatsioon viidi läbi kooskõlas kõigi loomade hoolika kohtlemise reeglitega. Tehase töötajad lubasid omalt poolt, et nad vaatavad turvakaamerate salvestised üle, et mõista, kuidas loom tehase territooriumile sattus ning viivad läbi töötajate ohutusalase briifingu.