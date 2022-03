PÄEVAKÄPP ⟩ Mustakarvaline Indigo on kodu ootel juba terve aasta

Mustakarvaline Indigo jõudis kassituppa mullu aprillis, kui ilmad olid sama päikselised nagu praegugi. Tol ajal oli kiisu parajaks pähkliks, sest susiseda jõudis Indigo mitme kassi eest. Õnneks on kassidega tegelevad vabatahtlikud kannatlikud ja oli vaid aja küsimus, mil kiisu lasi teha esimese õrna pai ning inimese tuppa jõudmisel ei pugenud enam diivani all peitu. Oktoobris saati oleme jälginud sammhaaval, kuidas hirmunud metslasest on hoiukodus sirgunud mänguhimuline karvapall.

Indigo on ideaalne seltsiline neile, kes hindavad kassidele omast iseseisvust. Kassipoiss veedab päevad meeleldi omaette tegutsedes ja mängupalle veeretades ega lase end häirida mõne teise kahe- või neljajalgse kohalolust. Sülekiisuks Indigot päris kutsuda ei saaks, sest ta suhtub inimestesse endiselt teatava ettevaatlikkusega. Kuid see ei tähenda, et paiarmastus jääks seitsme maa ja mere taha – juba võtab Indigo vastu mõne õrna pai ning unetunnid veedab meeleldi oma inimsõbra sooja külje all. Praegu pesitseb kiisu hoiukojus, kus ta ilmselt siiski ei tunne, et see on täitsa tema püsikodu. Ehk just sinu koduuste taga võiks peituda Indigo päris isiklik pesa?