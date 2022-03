INTERVJUU ⟩ Ornitoloog Marko Mägi selgitab, kuidas Ukraina sõda lindude elu mõjutab

Marko Mägi on ka Eesti Irnitoloogiaühingu nõukogu aseesimees ja Euroopa Ornitoloogiaühingu nõukogu liige.

Tartu Ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi linnuökoloog ja teaduse populariseerija Marko Mägi räägib, et selle kohta, kuidas otsene sõjategevus lindude pesitsemist mõjutab, on veel võrdlemisi vähe teadusuuringuid. Sellegipoolest on teadlasega selle teema kohta nii mõndagi arutada.