PÄEVAKÄPP ⟩ Erinevat värvi silmadega printsess Melani otsib oma lossi

Melani on umbkaudselt 4-5 kuud vana kassipoeg. Vetsus oskab Melani juba ilusti käia ja mängib pehme käpaga. Iseloomult on Melani uudishimulik ja malbe väike kiisuplika. Ta hakkab väikesemagi pai peale nurruma ning hea meelega põõnab õhtuse raamatulugemise ajal inimese süles, aeg ajalt kõhupaisid lunides. Oma rahuliku natuuri tõttu on ta ka laste lemmik – laseb end sülle võtta ja ringi tassida. Öösitigi leiab ta endale turvalise koha põõnamiseks just inimese lähedal.