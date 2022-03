FOTOD ⟩ Tõeline kangelane: Poola loomaarst reisib sõjakoldesse, et vigastatud loomi päästa

Kotowicz, kes on loomade päästmisega tegelenud juba 15 aastat, on praeguseks Lvivis läbi viinud kolm päästeoperatsiooni, mille käigus on päästetud üle 200 kassi ning 60 koera, vahendab Mirror .

Loomad tuuakse turvaliselt üle piiri, mis on küll väga ohtlik, aga kui see ületada õnnestub, viiakse nad otse loomakliinikusse, kus neid ravitakse ja kus nad rahulikult paraneda saavad. Lisaks füüsilistele vigastustele nagu näiteks kuulihaavad kannatavad päästetud loomad post-traumaatilise stressihäire käes. Need loomad, kes paranevad, leiavad endale uue kodu. Mõnede loomade vigastused on aga kahjuks nii rängad, et nad tuleb eutaneerida.