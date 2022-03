VIDEO ⟩ Roomas imetavad emised oma põrsakesi keset tänavat

Jahimeeste sõnul pole samuti meetssigadel linna asja. Eriti probleemsed on näljased loomad, keda on võimatu ohjata ja keda tuleks põllumajanduse säästmiseks küttida.

Pildid metssigadest linnas on üha igapäevasemad. Advokaatide sõnul peaksid linna pargid ja muud haljasalad olema traataedadega piiiratud, kuid keegi ei soovi selle eest maksta.



Rooma linnas on tehtud aga see sellegipoolest armas videoklipp, kus kaks emist keset tänavat oma põrsaid imetavad. Toredaks detailiks on ka ühel rõdul olev koer, kes seda isetegevust tänaval hämminguga pealt vaatab.