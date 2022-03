Teadlased õppisid tõlkima sigade ruigamist ja röhkimist

«Selle uuringuga näitame, et loomade häälitsused annavad suurepärase ülevaate nende emotsioonidest. Samuti tõestame, et sigade emotsioonide dekodeerimiseks ja mõistmiseks saab kasutada algoritmi, mis on oluline samm kariloomade loomade heaolu parandamise suunas,» ütles Kopenhageni ülikooli bioloogia osakonna dotsent Elodie Briefer , kes uuringut juhtis.

Seejärel analüüsisid teadlased enam kui 7000 helisalvestist, et näha, kas emotsioonide funktsioonina on helides muster ja kas nad suudavad eristada positiivseid olukordi ja emotsioone negatiivsetest. Nagu varasemates uuringutes juba selgus, kogusid teadlased negatiivsetes olukordades rohkem kõrgsageduslikke häälitsusi (kriisked ja piiksud). Samal ajal esinesid madala sagedusega hääled (ruiged ja röhkimised).

«Kui vaatame positiivseid ja negatiivseid olukordi, on seahäältes selged erinevused. Positiivsetes olukordades on häälitsused palju lühemad. Treenides algoritmi nende helide äratundmiseks, saame klassifitseerida 92 protsenti kõnedest õigele emotsioonile,» selgitas Elodie Briefer.

Loomade emotsioonide uurimine on suhteliselt uus valdkond, mis on tekkinud viimase 20 aasta jooksul. Tänapäeval on laialdaselt aktsepteeritud, et kariloomade vaimne tervis on nende üldise heaolu jaoks oluline. Sellegipoolest keskendub tänane loomade heaolu peamiselt kariloomade füüsilisele tervisele. Tõepoolest, on olemas mitu süsteemi, mis suudavad automaatselt jälgida looma füüsilist tervist põllumajandustootja jaoks.