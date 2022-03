Eesti bernipoisid Ärtu ja Viper on tõelised TikToki staarid: nende videol on üle poole miljoni vaatamise!

Pildil olevad Berni alpi karjakoerad on mõlemad pere suured lemmikud. Istuv poiss on noorem, kohe 3-aastaseks saav Ärtu ehk täisnimega Ridon Hennet Ärtu ja lamav poiss on vanem, 5,5-aastane Viper ehk täisnimega Ridon Hennet Viper.

Bernipoiste perenaine Evelin Saveljev räägib, et esimene bern, kes tänaseks kahjuks lahkunud, Ridon Hennet Quantus jõudis tema perre Eesti kasvatajalt. «Valisime selle tõu, kuna nad on väga sõbralikud ja toredad perekoerad ja tahtsime kindlasti koera, kellel oleks paks karv, et ta naudiks ka mõnusat Eesti paksu lumega talvesid ja koos matkamist eesti looduses,» räägib Evelin.

Kõik tema bernid on olnud ka väga edukad näitusekoerad: kolmest koerast kaks (esimene bern Quantus ja praegune noorim Ärtu) on olnud Euroopa võitjad, Ärtu ka Maailmavõitjal teine ja kõik kolm on olnud rahvusvahelised välimiku tšempionid.

Peale selle Ärtu ja Viper ka sotsiaalmeediastaarid ning lahutavad oma fännide meelt TikTokis, kus näiteks seda videot on vaadatud koguni üle 530 000 korra!

Lemmikloomadena on Ärtu ja Viper perenaise sõnul suurepärased perekoerad, jalutamas käiakse iga päev koos ca 5 km ja kuna elatakse rahulikus piirkonnas, siis enamiku ajast jalutavad koerad ilma rihmata ning on väga kuulekad ja sõbralikud.

Iseloomult on bernipoisid siiski erinevad – noorem poiss Ärtu on rahulik jõmm, aga enesekindel ja väga suure isuga. «Söögil on tema elus peamine koht ja kui kõht on täis, on ka elu ilus,» teab perenaine.

Vanem poiss Viper on kõige sõbralikum ja suure südamega lillelaps. «Talle meeldib kõik ja tema peamine õnn on olla oma peremehe kõrval, siis on elu ilus.»

Pere hobiks on koos koertega koertenäitustel käime. Evelin on koertega koos reisinud läbi nii Eesti kui ka suurema osa Euroopast. «Koerad reisivad väga hea meelega ja kui näevad, et autot hakatakse näitusereisiks ette valmistama ja asju pakkima, siis on nemad auto kõrval valves ja enne sealt ei liigu, kui uks on lahti tehtud ja nemad sees. Reisidel on nad hotelli jõudes sama elevil kui väiksed lapsed ja avastavad rõõmuga erinevate maade sõprade lõhnasid,» räägib ta.

Kuidas sündis konkursile saadetud foto? «Foto on sündinud täiesti ilma lavastuseta, juhuslikult tabatud hetkega. Istume suviti palju terrassil ja poisid naudivad samuti pere keskel olemist. Ja tihti on nad rõõmsalt müramas ja selliseid toredaid pilte leidub meie pere albumites palju.»

