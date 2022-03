FOTOKONKURSI VÕITJA ⟩ Võrratult fotogeeniline nümfkakaduu Hugo sulatab kõik südamed

Vahva Hugo on oma perenaisele seltsi pakkunud juba õige pikka aega. «Hugo on arlekiini värvi nümfkakaduu poiss, kes tuli minu juurde ühe kasvataja käest kui ta oli alles 6-kuune ja sel suvel saab ta juba 10-aastaseks! Juubel!» rõõmustab Hugo perenaine Carolyna, kes on suur linnuhuviline ja lindudega tegelenud üle kümne aasta.

Hugo on ka mitmekordne isa paljudele tibudele. «Hugo on lihtsalt võrratult ilus ja fotogeeniline lind, paljud teavad teda minu linnulehti jälgides ja ta on paljudele südamesse läinud,» räägib Carolyna.

Noores eas õppis Hugo selgeks ka mitu trikki, näiteks oskab ta keerutada ja kaugelt käele lennata, aga ka sellist põnevat trikki:

Hugo on väga julge ja sõbralik lind, kellel puhuvad hetkel ka armuelus täitsa uued tuuled. «Tal oli üks kindel paariline kaheksa ja pool aastat, aga tema kahjuks lahkus pilvepiirile, nüüd siis on Hugot rõõmustamas uus paariline, kelleks on lutiino värvi emane nümfkakaduu Eva. Hugo on temasse hetkel nii kõrvuni armunud!» sõnab linnuperenaine.

Hugo koos oma uue pruudi Evaga. Foto: Erakogu

Carolyna ja Hugo tegemistel saab silma peal hoida ka Facebooki lehel Carolyna linnukesed Instagrami kontol @carolyna_linnukesed.

Fotokonkursile saadetud foto:

Kategooria: lind/väikeloom, eriauhindNümfkakaduu Hugo, kes kogu aeg lehvitab, kui maiust tahab. FOTO: Foto: Perenaine: Carolyna Puiste