VIDEO ⟩ Harjumaal piiritlesid hundid kadestamisväärse energiaga oma territooriumit

Oma territooriumit pühaks pidavad hundid märgistavad oma alasid, et teistele teada anda: see kant siin on juba hõivatud. Kahekesi liikuv hundipaar jätab endast maha märkimisväärseid ja nähtavaid fekaalikuhjakesi ja suguvendade ninade jaoks kaugele aroome eritavaid uriinisirtsutusi. Hundipaar võib oma kodualal elada mitu aastat, pidades seal jahti, kasvatavad üles oma kutsikad ja teevad kõiki muid hundiasju.