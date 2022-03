FOTOD ⟩ Tõeline ime: Eestist jõudis sõjakoldes asuvasse loomade varjupaika 20 tonni toitu

Eestimaa Loomakaitse Liit tänab kõiki annetajaid, tänu kellele on nad saanud Ukraina loomi aidata. Kokku on liidule annetatud juba üle 71 000 euro. Selle eest on liit Eestis aidanud mitmete sõjapõgenike loomi nii toidu ja tarvikutega ning tasunud ka arstiabi eest. Ukraina varjupaikadesse plaanitakse saata veel suur kogus toitu. «Eriline koht nii meie kui kõigi abivajavate loomade ja nendega tegelevate inimeste südames kuulub MTÜ Slava Ukraini / NGO Slava Ukraini inimestele. Ilma teieta poleks me leidnud ei transporti ega saanud ka toitu varjupaika, mis asub väga ohtlikus piirkonnas, kus reaalselt pommitatakse iga päev. Me ei tea, kuidas te seda teete, kuid see, mida te teete, on lihtsalt ime,» kirjutas Eestimaa Loomakaitse Liit sotisaalmeedias.