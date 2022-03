LEMBEHETK ⟩ Tallinna loomaaia jääkarupaar lasti taas kokku

«Loodame, et Friida taastub poegimisjärgsest stressist ning järgmisel kevadel tekib innaaeg, mil saab ta Rasputiniga taas kokku lasta,» teatas Tallinna loomaaed mullu detsembris.

Nüüd ongi see kauaoodatud aeg käes ja tundub, et läbisaamine on jääkarudel endiselt hea!