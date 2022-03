Aga loomulikult ei tohi metsloomale külje alla pugeda.



See karu on ohutus kauguses, seega on teda hea ja turvaline jälgida.



Mõmmik saab inimeselt suupisteks viilu leiba ja paistab, et see maitseb talle väga. Karuke nosib pala ära ja lehvitab tänutäheks. Milline viisakus ja head lauakombed!