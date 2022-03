Loomaarst vastab: miks kassil suu haiseb?

Lemmiku lugeja küsib : «Selline küsimus, kass 6-kuune ja tal suu nii haiseb, millest võib see olla, teatud söögist? Kas kassil võib hambaid ka pesta?»

Halb hingeõhk ehk halitoos on tingitud hambakatust ehk suuõõnde kogunevatest bakteritest. Kassidel tekib hambakatt, igemepõletik ja hambakivi täpselt samuti nagu inimestel ning nende hambaid peab pesema täpselt samuti nagu inimestel. Kui Teie ise poleks kunagi elus hambaid pesnud, oleks hingeõhk samuti ebameeldiv. Toiduga palju muuta ei saa, mingit abi võib olla loomakliinikutes saadavatest hammaste puhastuseks mõeldud ravitoitudest ja maiustest, kuid hammaste harjamist see ei asenda. Tasuks ette võtta käik veterinaari juurde, et välistada tõsisemad haigused ja saada konsultatsioon hambapesu osas.