Turistid sattusid džunglis maa ja taeva vahel ootamatusse liiklusummikusse

Keset inimtühja džunglit ei kipu liiklusummikud meelde tulema ja õigustatult. Need rännuhimulised avastajad said maa ja taeva vahel mööda köit liueldes tõelise loodusliku liiklusummiku osalisteks.



Nende hoogsa liu pidurdas köiel rippuv laiskloom. Ja tee mis tahad, sellel loomal on alati aega küll ja kiirustama ta ei kipu. Õnneks paistavad köiel seisma jäänud seiklejad loomakesega seotud vahejuhtumisse heatujuliselt ja positiivselt suhtuma.