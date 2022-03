Lätis ründas karu inimest

Lõunanaabrite teadlaste sõnul on neil riigis umbes 70 karu, kuid jahimehed usuvad, et neid on veelgi rohkem. Jahimehed on pikka aega hoiatanud karude võimalike rünnakute eest, kuid ametnikud pole seda uskunud, kuna Eestis on karusid palju rohkem, ent rünnakuid pole siin toimunud.