ENNE JA PÄRAST FOTOD ⟩ Koerakuudist päästetud kassipoiss vajab abi ligi 1000-eurose raviarve tasumisel

19. veebruaril 2021 leiti Loksalt mahajäetud koerakuudist elu eest võitlev pisike Bill ja kuigi 100% ei tea keegi, mida ta on oma kolme eluaasta jooksul kogenud, on kassi helkivasse silmakesse vaadates ilmselge, et ta on pidanud olema vapper ning vastupidav.

Veterinaarid on olnud heas mõttes üllatunud, kui edukas on olnud kassipoisi paranemine ning kui tublisti on kangelane võidelnud erinevate tervisehädadega.

Tänaseks saab öelda, et on tehtud kõik enda võimuses olev ning Bill on lõpuks vabanenud suurematest vaevadest. Lõualuu operatsioon läks edukalt, nohu on märgatavalt taandunud ning suureks üllatuseks oli keskkõrva operatsiooni vaja (algse kompuutertomograafia andmetel tuvastatud kahepoolne keskkõrva põletik) ainult ühele kõrvale, kuna teine oli põletikust ise tühjaks jooksnud ning vaevused kadunud.

«Oleme kindlad, et armastus ja hool, mida kassike on saanud, on selles paljuski kaasa aidanud. Isegi hambad said noormehel korda tehtud ning Billi on tänaseks igati vuntsitud poiss,» rõõmustavad vabatahtlikud.