Kaval nipp, kuidas proovida elu koos võõra kassiga

Kassituba on täiesti asendamatu vahepeatus kasside päästmise ja koju saamise teekonnal – kui vabatahtlikele kassipäästjatele tuleb abipalve mõne hüljatud, külmetava või vigastatud kassi kohta, siis ei pea nad hetkekski mõtlema, kuhu see kass panna. Nad saavad vajadusel ta kohe ära päästa ja kassituppa tuua ning neil on siis hetk aega rahulikult edasise peale mõelda. Probleem tekib aga siis, kui kassituppa enam kasse juurde ei mahu.

ELL kassituba mahutab küll mitukümmend kassi, kuid kassituppa saabudes peavad kiisud vaktsineerimise ja tõrjete tegemise perioodil viibima karantiinis. Just karantiiniruum on praegu aga puupüsti täis saanud ja oleks väga vaja hoiukodusid, kes saaks kasvõi kuu-kaks mõnele nurrumootorile ajutist elupaika pakkuda, et saaks aidata seda pikka nimekirja kiisusid, kes kõik hetkel kassitoas koha vabanemist miinuskraadide käes ootavad.

Hoiukodudele pakutakse omalt poolt igakülgset tuge ja kõiki vajalikke vahendeid. Hoiukodu ise peab vaid pakkuma kassile turvalise eluruumi, teda toitma ja liiva vahetama ning loomulikult kiisu hellitustega üle külvama.

Hoiukoduks sobivad nii need pered, kus ühtki looma ees ei ole, kui ka sellised, kus juba mõni loomasõbralik nurrik olemas on. Kui just sinul on võimalus pakkuda mõnele kassile ajutist sooja pesa, siis palun täida hoiukodu ankeet siin lingil.