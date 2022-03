Jalutuskäigul põgenenud koer sõitis ise bussiga koju

Pepperi omanikud Charlotte Jones (25) ja Saffron Caps (23) ütlesid, et soovisid pärast ärajooksmist koera üles leida. Britid panid kuulutuse internetti ja alustasid iseseisvat otsingut, mis tulemusi ei toonud.

Capsi sõnul muutus kõik, kui naaber talle helistas ja ütles, et nägi Pepperit bussis. «Teie koer on bussis number seitse,» ütles naine ja saatis omanikele loomast foto. Ta otsustas borderkollit aidata ja aitas koeral õiges peatuses väljuda.

Selgus, et pärast põgenemist tuli Pepper bussipeatusesse ja ootas bussi, millega ta tavaliselt Capsi ja Jonesiga sõidab. Ta sisenes salongi, sõitis soovitud peatusesse ja väljus. Koera ära tundnud naine läks temaga välja ja ootas, millal peremehed looma viivad.

«Olime nii tänulikud, et pakkusime naisele Pepperi eest hoolitsemise ja meie taasühinemisele kaasaaitamise eest leiutasu, kuid ta keeldus,» tunnistas Jones ja lisas, et tema ja Caps on oma targa koera üle väga uhked.