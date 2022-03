KADESTAMISVÄÄRNE TÄPSUS ⟩ Hiiglaslik krokodill püüdis hüppe pealt nahkhiire kinni

Kaadris on näha, kuidas parv nahkhiiri lendab Daintree jõe kohal. Kui üks neist veepinna lähedale laskub, ilmub veest tohutu krokodill ja haarab hüppe pealt lendava looma kinni.

«Olen näinud, kuidas krokodillid elavnevad, kui nahkhiired vett joovad, kuid 25 aasta jooksul pole ma kordagi näinud neid veest välja hüppamas ja kinni püüdmas,» selgitas White. Ta rõhutas, et ei suutnud nähtut uskuda ning oli šokeeritud krokodilli hüppe kiirusest ja täpsusest.

Need krokodillid elavad rannikul ja Põhja-Austraalia jõgedes. Nad on röövloomad, kes toituvad lindudest, pühvlitest, metssigadest, nahkhiirtest ja kaladest. Soolase vee krokodillid on oma mageveelistest sugulastest suuremad, kasvades kuni kuue meetri pikkuseks ja kaaluvad kuni tonni.