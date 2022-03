Selle koera kaelaehe maksab sama palju, kui tutikas kombain

37-aastane juveliir Natalie Knauf ütles, et valmistas koera ehte 91-st teemandist, millest igaüks kaalub 15 karaati. Eritellimuse omanik on spits nimega Polly. «Me armastame oma koeri nii väga, miks mitte neid siis vääriliselt kohelda. See on suur raha, aga ma arvan, et ta on seda väärt, kas pole? Koerad väärivad, et näeksid välja sama ilusad kui nende omanikud,» jagas Knauf oma arvamust. «Tahtsin teha ehet koerale ja samal ajal neid kauneid veatuid kive maailmale näidata, nende kahe mõtte ajendil kee sündiski.»