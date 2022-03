VIDEO ⟩ Saage tuttavaks maailma kõige laisema koeraga, kes isegi telkimisest viilida püüab

Telkimine on ka miski, mis tavaliselt koeri rõõmustab. Aga mitte Dougi. Kõigepealt ei tee ta katsetki autosse minna vaid laseb ennast peremehel sinna paigutada. Kohale jõudes ei taha ta loomajälgi nuuskida ega vees pladistada vaid kulutab enim energiat telgi kaaperdamiseks ja sinna sissekraapimisele, seal on ju ometigi õhkmadrats, millel on mõnus pikutada.

Hoolimata oma laiskusest on tegu suure, armsa ja armastava koeramürakaga. Vanemaks saades on ka tema liikumislust veidi kasvanud ja ühineb meelsasti pere jalutuskäikudega. Ühtlasi on tal suure koerana raske oma gabariite ja raskust mõista - ta arvab, et on endiselt pisike kutsikas, kes peremehele igal moel kaissu mahub.