VIDEO ⟩ Kass tuli koju varastatud kutsikaga

Naine nägi lemmiklooma hammastevahel väikest elukat ja arvas alguses, et kass leidis roti.

«Meie kass tõi selle just koju. Pidasin hambusolevat kutsikat sõna otseses mõttes suureks rotiks, sest kass tassis teda hambus,» kirjutas looma omanik videoallkirjas.

Postitus läks levima ja sai üle 2,5 miljoni vaatamise. «Kass varastas kelleltki terve kutsika!» kirjutas üks kommentaatoritest. «Sel moel saadaksegi kutsikad,» naljatas teine ​​​​kasutaja. «Ostan kutsika ja ütlen oma väljavalitule, et kass tõi ta. Aitäh idee eest,» jagas kolmas oma plaane.

Hiljem postitas @amayaaso veel kaks videot kassi ja tema uue sõbra elust. Nad näitavad, kuidas kass hoolitseb kutsika eest, kes sai nimeks Peko. «Andsime Pekole kõik vajalikud vaktsiinid ja ussirohud. See kutt tunneb end suurepäraselt. Sööb, joob ja mängib,» rääkis looma värske omanik.

Kõigi kasutajate rahustamiseks, kes olid mures, et kass varastas kellegi kutsika, teatas @amayaaso, et ta suutis koera päritolu kindlaks teha. Selgus, et kass leidis kutsika naabermajast, kus elab naise õetütar.