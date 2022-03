VIDEO ⟩ Kergendus ja rõõmupisarad: vaata, kuidas möödusid Ukrainast päästetud loomade esimesed tunnid Eestis

Loomade päästmine oli äärmiselt keeruline protsess ning need loomad on Eestisse jõudnud tänu vabatahtlike tõeliselt suurele pingutusele. Kuigi põllumajandus- ja toiduamet ei luba marutaudi leviku hirmus dokumentide ja vaktsiinita loomi Ukrainast Eestisse tuua, otsustasid loomapäästjad ikkagi oma Ukraina kolleege aidata ning loomad ära tuua. Loomad läbisid saabudes veterinaari ülevaatuse ning peavad nüüd viibima 21 päeva ranges karantiinis, mille ametnikud on üle vaadanud ja heaks kiitnud.