PÄEVAKÄPP ⟩ Diabeedihaige Nummu vajab kiiremas korras hoiukodu

Ruumi polnud, et käppasi sirutada või paar kiiremat sörki teha. Kaissu ei saanud ka pugeda kellelegi. Õnneks leidis Nummu endale hoiukodu ning on suurima heameelega nautinud puurivabadust ja inimese lähedust. Küll aga ei saa Nummu hoiukodu teda aprillist enam enda juures hoida – ükskõik kui nunnu meie Nummu on, allergia on allergia. Seega, et Nummu ei peaks tagasi puuri kolima, otsime talle head inimest, kes talle pesa pakuks – olgu või ajutine.