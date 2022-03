TÕELINE VEDAMINE ⟩ Võru varjupaigast pärit kass pääses koos perenaisega Ukraina sõjakoldest

Kuna kass oli loid ning keeldus söögist, võttis Katerina ühendust meiega. Sümptomid olid tõsised ja tegutseda tuli kiiresti, et Salem saaks koheselt veterinaarabi. Siinkohal suur aitäh Eesti Väikeloomaarstide Seltsile ja PetCityle kiire reageerimise ja suurepärase koostöö eest! Kassil olid stressist tekkinud terviseprobleemid, mis said tänu õigeaegsele ravile õnneks lahenduse ning hetkel on kass oma ajutises kodus taastumas.

Katerina oli üllatunud, kui sai teada, et tema oli esimene, kes abipalvega Varjupaikade MTÜ infotelefonile helistas: «Me ju nägime, kui palju loomi oli piiril. Loodan väga, et nad kõik on elus ja terved. Praegu võtab Salem veterinaari poolt määratud ravimeid ja tunneb end paremini. Ta üritab järjepidevalt süüa toataime, aga me ei pahanda ja anname talle andeks kõik tema väikesed patud, kuna see kassike toetas meid sellel masendaval teekonnal. Ta on väike kangelane, kes tõstab meie tuju. Veelkord täname abi eest. Oli siiralt hea meel näha, et meie lemmikust hoolitakse!»