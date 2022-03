VIDEO ⟩ Inglismaal sündis haruldane viie jalaga lambatall

Looma üks omanikest Heather Hogarty ütles, et lisajäseme oli näha kohe pärast talle sündi. «Jalg asub looma torso eesmises vasakus servas, see on lihtsalt lisajalg, mis kasvab õlast välja. See on ebatavaline nähtus, kuid mõnikord seda siiski juhtub. Meil on talus palju puuetega loomi. Reeglina nad kahjuks surmatakse,» selgitas Hogarty.