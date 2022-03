VIDEO ⟩ Peipsiääre vallas jäi valvekaamerasse ootamatu öine külaline

Üha sagenevad kohtumised ilvestega annavad tunnistust sellest, et veel mõned aastad tagasi kehvas seisus olnud populatsioon on hakanud jõudsalt taastuma.

Ilves on kaslaste sugukonda kuuluv kiskja. Elutseb Euroopa ja Põhja-Ameerika metsavööndis. Kesk- ja Lääne-Euroopas hävitati ilves 19. sajandil, kuid praeguseks on ta nt Austrias, Šveitsis ja Saksamaal Baieris reaklimatiseeritud. Elutseb suurtes metsades, harvemini mägedes kaljudel ja põõsastikes. Pesapaigana eelistab tihedasti lamapuiduga risustatud paiku. Innaaeg veebruaris-märtsis, 2–3 pimedat poega sünnivad harilikult mais. Emaga jäävad pojad järgmise talveni. Ilvese põhilised saakloomad on valgejänes, metskits, kanalised ja närilised, ka rebane ja kährikkoer.