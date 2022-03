Mees redutab Ukraina sõjakoldes koos kahe suure kiskjaga keldris ja keeldub lahkumast

Girikumar Patil, kes on üle kuue aasta elanud Ida-Ukrainas Donbassi piirkonnas asuvas Severodonetski väikelinnas ja ostis need kaks kiskjat Kiievi loomaaiast, ütleb, et ei lahku kodust ilma oma lemmikloomadeta, kirjutab BBC.

Pärast sõja algust on keldrisse varjunud mees väljas käinud ainult selleks, et osta oma «kassidele» - isane jaaguar on 20 kuu vanune ja emane panter kuuekuune kutsikas - toitu. Seni on ta ostnud 23 kg lamba-, kalkuni- ja kanaliha naaberküladest ja seda neli korda kõrgema hinnaga kui tavaliselt.

Vaata pildimaterjali siit videost:

«Ma elan sõjakoldes. Meie ümber on toimunud palju pommitamisi ja mu vanemad kutsuvad mind kodumaale, aga ma ei saa oma loomi siia jätta,» rääkis Patil BBC-le.

Patil, kes on pärit Lõuna-Indiast Andhra Pradeshi osariigist, ütles, et ostis pantri ja jaaguari Kiievi loomaaiast rohkem kui 35 000 dollari eest. Loomade eramüük oli võimalik vaid tingimusel, et omanikul on nende pidamiseks piisavalt ruumi.