PÄEVAKÄPAD ⟩ Südamesõbrad Sussu ja Piper otsivad ühist kodu

Sussu ja Piper tulid kassituppa umbes samal ajal. Kumbki neist polnud elus paikätt tunda saanud ja inimest eelistasid vaid kaugelt vaadata. Koos liitusid nad kassitoa diivanialuse gängiga – nende kiisudega, kes alles kassitoa eluga harjusid ja vaba aja turvalise diivani all veetsid. Möödus nädal-kaks ja Sussu hakkas sealt vaikselt välja tulema, ümbrust uudistama ja avalikke magamiskohti valima. Iga päevaga tekkis talle julgust juurde, kuni praeguse päevani, mil ta veeretab inimesega pallikesi ja on nõus isegi maiust sõrme pealt lakkuma.

Aga mida tegi kõik see aeg Piper? Tema kükitas endiselt kurvalt diivani all … ei aidanud meelitused ega maiused, julgustavad sõnad ja lohutavad pilgud, Piper vastas kõigele susinaga ja keeldus oma peidukohast lahkumast. Ja nii kuude kaupa. Kuni ühel päeval kutsus Sussu Piperi endaga kaasa kapi otsa ta lemmikpessa magama.

Esialgu jooksis Piper kellegi lähenemisel sealt kapi otsast tagasi turvalise diivani alla kiiremini kui vabatahtlik jõudis isegi uksel lingi alla vajutada. Mõne aja pärast peatus ta aga oma põgenemisteel hetkeks diivani kõrval, järgmisel korral kapi kõrval ronimispuul, siis juba kapi äärel … kuniks eile jäi ta nii kauaks Sussu kaissu pidama, et vabatahtlikul õnnestus lausa see pilt teha.

On selge, et just Sussu külje alt leiab Piper tuge ja julgust, kuid tal on veel sellel teel mitu pikka sammu astuda.