PILTUUDIS ⟩ Hiiumaal jäid rajakaamera ette justkui tantsuhoos kolm põdrapulli

Kuigi esmapilgul vaadates võib tunduda, et hirvepullid on justkui tantsuhoos, siis reaalses elus nii lõbusa olukorraga tõenäoliselt siiski tegemist polnud.

Jahimehe Taavi Sadula sõnul on ilma sarvedeta looma puhul tegemist samuti hirvepulliga, kes on juba sarved heitnud. Tema hinnangul norib sarvedega noorem pull vanemaga tüli, mis tähendab, et tegemist on võimuvõitlusega.