PÄEVAKÄPP ⟩ Lumivalge Grimmu lipsas kord ootamatusse kohta peitu: ainult pool kaminat tuligi lammutada, et väike tont kätte saada

Hoiukodust tuli Grimmu vahva looga, kuidas väikesest inimpelgur-lohest sai tahmakoll. Nimelt pelgas Grimmu inimest ja lipsas suurest hirmust isegi kaminasse, kust ta aga õnneks korstna kaudu välja ei saanud, ainult pool kaminat tuligi lammutada, et väike tont kätte saada. Muidugi oli ta valge kasuka asemel hallikirju, aga pesta seda metsalist ei õnnestunud ja nii tuligi oodata, kuni tahm maha kulub.

Juuresolevalt pildilt on näha, et aastad hoiukodus on aidanud kiisupoisi kasukal jälle valgeks saada. Kahjuks ei ole Grimmu veel sülekass. Püstine inimene talle veel ei meeldi. Teiste hoiukodus olevate kassidega ja nüüd kassitoas saab kiisuke läbi, kuid eelistab pigem üksi olla.