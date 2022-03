Tallinna kesklinnas vajas hätta sattunud kilpkonn päästjate abi

5. märtsi öösel kell 00.27 helistas hädaabinumbrile Tallinna kesklinnas Narva maanteel elav inimene ning teatas, et tema kilpkonn on seina ja kraanikausi vahele kinni jäänud. Esmalt oli teataja abi palunud toruabist, kes ütlesid, et nemad teda kahjuks aidata ei saa. Kohale saabunud päästjad aitasid püstihädas kilpkonna kitsikusest välja kell 00.42.