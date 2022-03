TÕSISED TERVISERIKKED ⟩ Briti loomaomanikud paluvad meilgi müügil oleva kassitoidu tootmise lõpetamist

Facebooki grupil «Cats Recently Affected By Felix Food» on rohkem kui 28 000 liiget kogu Ühendkuningriigist, kes väidavad, et nende kassid hakkasid oksendama, kogema neeruprobleeme ja muutusid loiuks pärast selle populaarse kassitoidu tarbimist.

Retsepti muudeti 2021. aasta märtsis ja varsti pärast seda hakkasid lemmikloomaomanikud teatama oma kasside käitumise ja tervise muutumisest.

Eelmisel aastal käivitas grupp Change.org petitsiooni, milles kutsuti üles toodet tagasi kutsuma, mis sai üle 11 000 allkirja.

Purina ütles, et on läbi viinud ulatuslikke ohutuskontrolle ega ole leidnud seost toote ja haiguse vahel.

Kassiomanike hulgas, kes väidavad toit nende lemmikute tervist siiski mõjutab, on Londonis elavv optometrist Julie Ashley, kellel on viis kassi vanuses 18 kuud kuni 14 aastat.

Ta ütles, et on toitnud oma lemmikloomi Felixiga kogu oma kassipidaja elu, kuid märkas, et kõik viis hakkasid teistmoodi käituma eelmise aasta märtsis, umbes samal ajal, kui retsept muutus.

Julie, kes on ka vabatahtlik kassi varjupaigas, ütles, et tema vanim kass oli sellest kõige rohkem mõjutatud, kirjeldades selliseid sümptomeid nagu kõhulahtisus ja kohutavalt haisvad puuksud.

Julie viis oma vanima kassi kõigepealt loomaarsti juurde, kelle väljaheitesse tekkis verd ja ravis looma antibiootikumidega, kuid midagi ei muutunud ja sümptomid ei paranenud.

Loomaarst soovitas Juliel oma toitu vahetada. Siis avastas omanik Facebooki grupi.

«Ma ei suutnud uskuda, et kõigil nende inimeste lemmikloomadel on samad sümptomid. Siis oli seal grupis ainult paar tuhat liiget.»

10 päeva jooksul pärast toidu vahetamist olid kõik tema kassid täielikult taastunud, välja arvatud tema vanim, kes oli kõige rohkem mõjutatud. Tema tervise taastumine võttis veel paar nädalat.

Julie ütles, et ta tundis vastukust, et toit, mida ta oli usaldanud, võis tema loomadele piina valmistada. Ta hakkas grupi administraatoriks, lõi petitsiooni ja võttis ühendust Purina, Zooplusi, Trading Standardsi, ametkondade ja erinevate kauplustega.

Julie läks Purina peakontorisse juhatajaga rääkima ja palus täielikku laboriaruannet tema saadetud toiduproovide testimiseks, kuid ütles, et ettevõte keeldus, väites, et ta ei saa sellest niikuinii aru, kuna labori andmed on liiga tehnilised tavainimese jaoks.

Ta selgitas, et rühm saab sõltumatu testimise ja pidi teadma, mida oli testitud, kuid nad keeldusid siiski.

Purina oli järeleandmatu, neil ei olnud probleeme ja nii koosolek lõppeski tulemusteta.

Julie ütles: «Mul vedas, et ma oma loomad õigel ajal päästsin, aga teised pole seda teadmatusest teinud.»

Londonis elav näitleja Thea Butler võttis TikTokis sõna, et jagada oma kassiga kogemusi. Kui tema kiisu hakkas end halvasti tundma, arvas ta esialgu, et see on tingitud putukahammustusest või nõelamisest, sest ta kraapis küüntega oma selja veriseks ja kiilaks.