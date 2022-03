Politsei vahistas naise, kes oma lemmiklooma abil inimestelt raha välja pressis

Mao loitsu on Indias praktiseeritud sajandeid. Maotaltsutajad kasutavad spetsiaalset tööriista, mida nimetatakse pungiks, et hüpnotiseerida maod teatud viisil liikuma. Viimastel aastakümnetel on see kunst muutunud üha harvemaks. Madude püüdmine, tapmine ja pidamine on India seadustega keelatud alates 1972. aastast. Maoloitsud keelustati 1991. aastal, mistõttu jäi umbes 800 000 maovõlujat tööta.