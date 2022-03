Ukrainast pääsevad Eestisse vaid omanikuga koos olevad lemmikloomad

Eelkõige on see seotud marutaudi Eestisse toomise kõrge riskiga. Loomakaitseorganisatsioone on võimalikust ohust teavitatud.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul puudutab leevendus üksnes sõjapõgenikega kaasas olevaid lemmikloomi. «Kuna sõjapõgenikud on sunnitud lahkuma oma kodudest võttes kaasa vaid kõige olulisema, siis selleks võib olla ka lemmikloom. Seetõttu lihtsustati reisijatega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid. Leevendus ei puuduta teisi kriisipiirkonnast pärinevaid loomi,» selgitas Kalda.

«Kuna Ukrainas on marutaud kõikjal levinud ja Eesti on selle surmava taudi vabaduse saavutanud, siis on väga oluline, et Eestisse jõuaksid üksnes need lemmikloomad, kes liiguvad koos oma omanikuga, kes suudavad tagada selle riski maandamise. PTA mõistab inimeste muret Ukrainasse jäänud hüljatud loomade pärast. Parim lahendus nende loomade jaoks on antud hetkel toidu ja muu vajaliku saatmine Ukrainasse,» selgitas Kalda.

Lubamatute koerte või kasside Eestisse toomisega kaasneb vastutus, mille eiramine võib tuua kaasa nii rahalise kui ka veel karmima karistuse. PTA on teavitanud ametile teadaolevaid loomakaitseorganisatsioone, et omanikuta loomade toomine Eestisse pole lubatud. Ukraina varjupaikadest, kasvandustest ja muu teadmata päritoluga koerad ja kassid, kellel pole dokumente, puudub vaktsineerimise tõend jne suunatakse karantiini või kõige kurvemal juhul eutaneeritakse.

Selleks, et maandada võimalikku nakkushaiguste, sealhulgas Ukrainas leviva marutaudi sissetoomise riski, mis võib kujutada ohtu siinsetele loomadele ja ka inimesele, on oluline, et kõikidest sõjapõgenikega kaasas olevatest lemmikloomadest teavitatakse põllumajandus- ja toiduametit. Kui teavitus on tehtud, võtab amet loomaomanikuga ühendust.

Loomaomanik peab täitma vormi, mis on eesti, ukraina, vene ja inglise keeles ning edastama selle e-posti aadressidele: pta@pta.agri.ee, darja.trohhatsova@pta.agri.ee ja elika.brosman@emta.ee. Rohkem infot vormi täitmise kohta leiab ameti kodulehel.