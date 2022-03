Tuletõrjujad päästsid viie meetri sügavusse kaevu kukkunud hobuse

Kui loomaarstid põgenikku üle vaatasid, selgus, et ta õnneks loom praktiliselt viga ei saanudki - hobune pääses lõikehaavadega jalas ja tugeva stressiga. Langi sõnul aga vedas Blaze’il vaid seepärast, et ta kukkus kaevu selg ees – pea ees kukkudes oleks ta saanud palju tõsisemaid vigastusi. Nüüd tunneb hobune end hästi, kuid on endiselt arstide järelevalve all.