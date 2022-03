IMELINE ⟩ 11-aastane poiss leidis ebatavalise viisi, kuidas aidata hulkuvatel koertel kodu leida

Alates 9. jaanuarist on Thiagol õnnestunud enne Val Sidegamit pesta 56 koera, kellest 40 on juba endale kodu ning pere leidnud. «Eelmise aasta lõpus otsustasin, et pean loomade aitamiseks midagi ette võtma. Rääkisin isale talle oma ideest pesta hulkuvaid koeri, et nad oleksid puhtad ja lõhnavad, et inimesed vaataksid neid tänaval imetleva pilguga ja tahaksid neile kodu pakkuda,» selgitas suure südamega teismeline.