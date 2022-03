Loomaarst vastab: miks kassid toite valivad?

Kassid on obligatoorsed karnivoorid, mis tähendab, et nad peavad saama loomset valku, taimetoitlus lõpeks nende jaoks surmavalt. Ainevahetus on koerte ja inimeste omast erinev, kass ei talu suuri süsivesikukoguseid ning vajab teatud aminohappeid, mida saab ainult lihast. Samuti eelistavad nad kehasooja toitu.