Aita tasuda kõikidest oma hammastest ilma jäänud Racheli mitmesaja eurost raviarvet

Varjupaigas ei tule kahjuks kõne alla, et peaks hakkama oma 150+ hoolealusel iga nädal paar korda hambaid pesema. Kahjuks sellepärast, et hammaste pesemine on ainuke asi, mis aitab ennetada hambakivi ja ka igemepõletikke. Loomulikult on veel palju erinevaid tegureid, mis looma suu olukorda mõjutavad, aga hammaste pesemine on loomaarstide poolt kinnitusel ainuke viis, mis saab aidata.