Mürka saabus ELL Tartu Kassituppa jaanuari lõpus ja kohe nähti, et üks ta silmadest on värvuselt tumedam ja pupill laienenud. Arstide sõnul ta sellest silmast enam ei näinud ja kuna see võis talle ka igapäevaselt valu teha, otsustasid nad silma eemaldada.