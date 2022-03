Loomapäästja Heiki Valner: kui vargile lähete, jätke lemmik koju!

«Elu on suurem kui kino ja täna juhtus säherdune asi, mida varem pole olnud. Saage tuttavaks vargaplika Suusiga. Tegelikult on see armas koerake süüst prii, aga ta perenaine jäi taas ühes kaubanduskeskuses näppamisega vahele ning politsei toimetas proua kinnimajja. Koerakest nad arreteerida ei soovinud,» kirjeldab Valner Loomaveebis hiljuti juhtunud sündmust.

«Elame-näeme, mis perenaisest siis saab ja sündmustest ette ei tõtta. Sapsida pole vaja ja Loomapäästegrupp tagab talle armastuse ja hoolitsuse. Juba homme läheme kliinikusse küüsi lõikama, sest need on nii paganama pikad, et lausa segavad käimist,» tõdeb Valner, kelle sõnul on vahepeal saadud uut informatsiooni, mille kohaselt ei pruugita Suusit omanikule üldse tagasi andagi.