Sanktsioonid agressorile laienevad, puutumatuks ei jäänud ka Venemaa kassid

«FIFe juhatus on šokeeritud ja kohkunud, et Venemaa Föderatsiooni armee tungis Ukrainasse ja alustas sõda. Hukkunud on palju süütuid inimesi, veelgi rohkem on saanud haavata ja sajad tuhanded ukrainlased on sunnitud oma elude päästmiseks kodudest lahkuma. Me kõik oleme tunnistajateks hävingule ja kaosele, mille on põhjustanud see enneolematu agressiooniakt,» seisab liidu kodulehele postitatud avalduses.