Perenaise kaotuse tõttu üksi jäänud Pätu igatseb armastavat uut kodu

Minu nimi on Pätu. Olen 8 aastane kastreeritud, kiibitud ja vaktsineeritud isane kass, kes otsib uut kodu. Mu armas perenaine läks nädala eest taevastele teedele ja nüüd ma olen üksi.

Mind käiakse küll toitmas, kuid sellest on vähe - ma vajan endale uut sōpra. Minu praegune toitja hoolib minust väga, ja vōtaks mu enda koju, aga tal on kääbuspuudel ja ma ütlen ausalt - ma ei vastuta oma tegude eest kui ma selle koeraga kohtun. Olen kasvanud ilma teiste koduloomadeta ja ma ei oska nendega arvestada. Samuti ei tunne ma ennast turvaliselt, kui on ümber pisikesed lapsed.