TÕELISED KANGELASED ⟩ Saa tuttavaks koertega, kes Ukraina sõduritele rindel toeks on

Selles videos räägivad Ukraina sõdurid, et leidsid tiine koera ning võtsid tema kolm kutsikat enda hoole alla, et nad väljas ei külmetaks. Nüüd pakuvad kutsikad neile raskes sõjas tuge ning ühele agaraimale neist on sõdurid nimeks pannud Rambo. Kuigi Rambo on veel imepisike, on sõjaväelaste sõnul temast rindel palju abi. «Tal on väga terav kuulmine. Ta kuuleb väga hästi, kui liginemas on keegi võõras,» rääkis üks neist väljaandele freedomnews.tv.